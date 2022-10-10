Kağıt İmal Proses Kumanda Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kağıt İmal Proses Kumanda Operatörü görev tanımı nedir, Kağıt İmal Proses Kumanda Operatörü ne iş yapar, Kağıt İmal Proses Kumanda Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kağıt İmal Proses Kumanda Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kağıt İmal Proses Kumanda Operatörü Tanımı;

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Kağıt İmal Proses Kumanda Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Kağıt İmal Proses Kumanda Operatörü Maaşları

Kağıt İmal Proses Kumanda Operatörü maaşı ortalama aylık 6750 _TL’dir. En düşük Kağıt İmal Proses Kumanda Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 8000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kağıt İmal Proses Kumanda Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8171.17

Meslek Adı :

Kağıt İmal Proses Kumanda Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Ağaç İşleme Ve Kağıt Yapım Tesis Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Kağıt Hamuru Ve Kağıt İmalat Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kağıt üretim işlemleri prosesini, bilgisayarlı kontrol ve kumanda sistemi ile takip etme, arıza ve aksaklıkları tespit etme, yoğunluk ve stok takibi yapma sistem verilerine göre üretimi yönlendirme ve üretimin sürekliliğini sağlama bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kağıt İmal Proses Kumanda Operatörü, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Proseslerde işlenecek ürün cinsini ve kodunu tespit etmek,

b) Ürün kodunu sistemden seçerek onaylamak,

c) Kumanda prosesinin monitör ve şema verilerini gözlemlemek,,

d) Her prosesin standart ve toleranslarına göre üretimin akışını sağlamak,

e) Ürün silosu, tank, depo vb. bekleme sistemlerinin stok seviyelerini takip etmek,

f) Prosesler arasında, geçiş, yoğunluk ve aksaklıkların takibini yapmak,

g) Kağıdın hazırlanması, hamura kimyevi ilavelerin yapılması ve karışım, temizleme vb. işlemlerin takip ve kontrolünü yapmak,

h) Elek/Pres bölümünde hamurdan yaş sayfa oluşumu, kağıt neminin düşürülmesi, yüzey sıvama, yüzey düzgünlüğü, kağıt rulo oluşturulması işlemlerinin pano üzerinden takibini yapmak,

i) Her türlü proses arıza ve aksaklıklarını, parça değişimini tespit etmek, çözümünü sağlamak,

j) Sistem üzerinden tüm prosese ait verilerin tasnifini ve dökümünü yapmak, istatistiki bilgilerin derlenmesini sağlamak,

k) Prosesler ve sistem gelişimi için önerilerde bulunmak,

l) Vardiya bilgilerini kaydetmek ve görevi bir sonraki operatöre devretmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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