Kağıt İmalat Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Kağıt İmalat Makinesi Operatörü maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Kağıt İmalat Makinesi Operatörü pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Kağıt İmalat Makinesi Operatörü nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Kağıt İmalat Makinesi Operatörü olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Kağıt İmalat Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Kağıt İmalat Makinesi Operatörü Maaşları

Kağıt İmalat Makinesi Operatörü maaşı ortalama olarak aylık 6226,5_TL'dir. En düşük Kağıt İmalat Makinesi Operatörü maaşı 4253_TL, En yüksek ise 8200_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kağıt İmalat Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8171.12

Meslek Adı :

Kağıt İmalat Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Ağaç İşleme Ve Kağıt Yapım Tesis Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Kağıt Hamuru Ve Kağıt İmalat Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kağıt makinesinin tel örgülü nihayetsiz bir konveyör bandıyla gelen ıslak kağıt hamurunu işleyip kağıt haline getiren kısmını çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kağıt İmal Makinesi Operatörü İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Malzemeyi ihrazat sandığından alıp dönen eleklerden geçirerek makineye vermek,

b) Gereken zamanlarda malzemeyi inceltmek için su ilave etmek

c) Eleklerdeki pisliği ve yabancı maddeleri temizleyip, malzemenin tel örgülü nihayetsiz bir konveyör bantına akışını düzenlemek,

d) İstenilen ağırlıkta kağıt elde etmek üzere konveyörün hızını ve malzeme akışını koordine etmek,

e) Kağıdın genişlik, kalınlık ve rutubetini kontrol eden tertibatı düzenlemek,

f) Teşekkül etmiş kağıdı pres silindirleri arasından geçirmek,

g) Makine mürettabatının kağıdı kurutma, pekleştirme, silindirleme, sarma ve kesme işlerine nezaret etmek,

h) Kağıttan numuneler alıp tartabilir ve kağıda filigran işlemek üzere ince rulolar takip ayarlayabilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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