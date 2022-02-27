Kağıt Kırım - Katlama Makinesi Operatörü (Ciltcilik) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Kağıt Kırım - Katlama Makinesi Operatörü (Ciltcilik) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Kağıt Kırım - Katlama Makinesi Operatörü (Ciltcilik) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Kağıt Kırım - Katlama Makinesi Operatörü (Ciltcilik) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Kağıt Kırım - Katlama Makinesi Operatörü (Ciltcilik) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Kağıt Kırım - Katlama Makinesi Operatörü (Ciltcilik) Maaşı Ne Kadar? 2022 Kağıt Kırım - Katlama Makinesi Operatörü (Ciltcilik) Maaşları

Kağıt Kırım - Katlama Makinesi Operatörü (Ciltcilik) maaşı ortalama olarak aylık 5826,5_TL'dir. En düşük Kağıt Kırım - Katlama Makinesi Operatörü (Ciltcilik) maaşı 4253_TL, En yüksek ise 7400_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kağıt Kırım - Katlama Makinesi Operatörü (Ciltcilik) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7323.07

Meslek Adı :

Kağıt Kırım - Katlama Makinesi Operatörü (Ciltcilik)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Baskı Tamamlama Ve Ciltleme İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Matbaalardan işletmeye gelen müşterilere ait baskılı kağıtları, otomatik Kırım(Katlama) makinesinde sayfa yapısına ve numarasına uygun olarak katlayarak gelen baskılı kağıdı kitabı oluşturacak formalar haline dönüştürme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kağıt Kırım/Katlama Makinesi Operatörü (Ciltçilik),İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kağıt kırım/katlama makinesinin günlük genel temizliğini yapmak,

b) Gres yağını kontrol ederek eksikse hareketli noktaların gresini tamamlamak,

c) Yeni kırım bilgilerine göre Kırım makinesinin mevcut ayarlarını değiştirmek,

d) Kağıt boyutuna göre makine iletme bandını ayarlamak,

e) Baskılı kağıdın Poza?sını ayarlamak,

f) Makinenin çantalarını ayarlamak, balta ayarlarını yapmak,

g) Makinenin kağıt besleme ve merdane ayarlarını yapmak,

h) Makinenin Sayacını kontrol etmek ve sıfırlamak, gerektiğinde işlem sayısı girmek, i) Kağıt emiş noktalarını kontrol etmek,

j) Kağıt kırım işlemlerini gerçekleştirmek,

k) Makine giriş platformuna eksildikçe kırım için baskılı kağıt beslemesi yapmak,

l) Makine çıkışında üst üste biriken katlanmış haldeki formaları belirli aralıklarda almak,

m) Biriken formaları grubuna ve özelliğine göre bekleme masası üzerinde tasniflemek,

n) İşlemler sonrasında makinenin genel bakımını yapmak,

o) Makine kırım/katlama hattında oluşacak arıza ve aksaklıkları tespit etmek ve gidermek,

p) Makinenin periyodik bakımlarının zamanında yapılmasını sağlamak,

q) İhtiyaç ve sarf malzeme taleplerini belirlemek ve tedarik edilmesini sağlamak,

r) Çalışma ortamını düzenlemek ve temizlemek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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