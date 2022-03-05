Kağıt Mendil Katlama Makinası Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Kağıt Mendil Katlama Makinası Operatörü maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Kağıt Mendil Katlama Makinası Operatörü pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Kağıt Mendil Katlama Makinası Operatörü nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Kağıt Mendil Katlama Makinası Operatörü olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Kağıt Mendil Katlama Makinası Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Kağıt Mendil Katlama Makinası Operatörü Maaşları

Kağıt Mendil Katlama Makinası Operatörü maaşı ortalama olarak aylık 6126,5_TL'dir. En düşük Kağıt Mendil Katlama Makinası Operatörü maaşı 4253_TL, En yüksek ise 8000_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kağıt Mendil Katlama Makinası Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8143.12

Meslek Adı :

Kağıt Mendil Katlama Makinası Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kauçuk, Plastik Ve Kağıt Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Kağıt Ürünleri Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kendi başına ve belli bir süre içerisinde, kağıt mendil katlama makinasını kullanma bilgi becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kağıt Mendil Katlama Makinesi Operatörü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kağıt mendil katlama makinasını kontrol ederek teslim almak,

b) Katlama makinesinin yapılacak işlerin niteliğine göre gerekli ayarlarını yapmak,

c) Makinayı çalıştırarak kağıt mendil katlama işlemlerini yapmak,

d) Makinadan çıkan ürünleri kontrol etmek, hatalı katlamaları ayırmak,

e) Katlama işlemi biten ürünleri paketleme bölümüne göndermek,

f) Makinanın arızalanması durumunda tamir edilmesini sağlamak,

g) Makinanın bakım ve yağlama işlemlerini yapmak/yapılmasını sağlamak,

h) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek, uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir

. Güncel Meslek : EVET

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