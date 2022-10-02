Kağıt Rölyef Yapımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kağıt Rölyef Yapımcısı görev tanımı nedir, Kağıt Rölyef Yapımcısı ne iş yapar, Kağıt Rölyef Yapımcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kağıt Rölyef Yapımcısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kağıt Rölyef Yapımcısı Tanımı;

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Kağıt Rölyef Yapımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Kağıt Rölyef Yapımcısı Maaşları

Kağıt Rölyef Yapımcısı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Kağıt Rölyef Yapımcısı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kağıt Rölyef Yapımcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7319.13

Meslek Adı :

Kağıt Rölyef Yapımcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Elişi Çalışanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kağıt Rölyef yapımı için tasarım yapan, kağıt rölyef tekniği ile ürün oluşturan ve vernikleme ve süsleme işlemlerini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kağıt Rölyef Yapımcısı ; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Ürün tasarımı yapmak,

b) Kağıt rölyef tekniğini uygulayarak ürün oluşturmak,

c) Rölyefi verniklemek,

d) Tasarıma uygun olarak süsleme yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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