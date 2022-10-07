Kağıt Torba Ve Zarf İmal İşçisi (Makineyle) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Kağıt Torba Ve Zarf İmal İşçisi (Makineyle) Tanımı;

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Kağıt Torba Ve Zarf İmal İşçisi (Makineyle) Maaşı Ne Kadar? 2022 Kağıt Torba Ve Zarf İmal İşçisi (Makineyle) Maaşları

Kağıt Torba Ve Zarf İmal İşçisi (Makineyle) maaşı ortalama aylık 6750 _TL’dir. En düşük Kağıt Torba Ve Zarf İmal İşçisi (Makineyle) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 8000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kağıt Torba Ve Zarf İmal İşçisi (Makineyle) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8143.07

Meslek Adı :

Kağıt Torba Ve Zarf İmal İşçisi (Makineyle)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kauçuk, Plastik Ve Kağıt Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Kağıt Ürünleri Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kağıtları kesip katlamak ve yapıştırmak suretiyle zarf ve kağıt torba yapan bir makineyi hazırlayıp çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kağıt Torba ve Zarf İmal İşçisi (Makineyle) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Yaprak veya rulo halindeki kağıdı makineye koyup zamk deposunu doldurmak,

b) Kesme, zamklama, katlama ve otomatik sayma tertibatını ayarlamak,

c) Makineyi çalıştırıp ve işlemin doğru bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

d) Mamullerin kalitesini muayene edip makinenin gerekli ayarlarını yapmak,

e) Bu mamullerin üzerine yazılar basabilecek biçimde teçhiz edilmiş bir makineyi de hazırlayabilir ve çalıştırabilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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