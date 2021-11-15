Kahvaltı Hazırlama Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Kahvaltı Hazırlama Elemanı görev tanımı nedir, Kahvaltı Hazırlama Elemanı ne iş yapar, Kahvaltı Hazırlama Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kahvaltı Hazırlama Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kahvaltı Hazırlama Elemanı Tanımı;

Konuklara açık büfe kahvaltı hazırlayan, kek, börek yapmasını bilen , kahvaltı hazırlama, servise hazır hale getirme ve servis etme bilgi becerisine sahip nitelikli kişidir.

Kahvaltı Hazırlama Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Kahvaltı Hazırlama Elemanı Maaşları

Kahvaltı Hazırlama Elemanı maaşı ortalama aylık 4.000 - TL’dir. En düşük Kahvaltı Hazırlama Elemanı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 5.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kahvaltı Hazırlama Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Kahvaltı Hazırlama Elemanı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Okur Yazar

Kahvaltı Hazırlama Elemanı Ne İş Yapar?

Kahvaltı Hazırlama Elemanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş planlaması ve organizasyonu yapmak,

b) Hijyen kurallarına uygun olarak çalışma ortamını hazırlamak,

c) Kahvaltı aşçılığı ve sunumu konusunda bilgi sahibi olmak,

d) Sıcak ve soğuk kahvaltılık hazırlayabilmek,

e) Büfe hazırlığında yaratıcı fikirler sunmak,

f) Misafir memnuniyeti odaklı çalışmak,

g) Eksilen malzemelerin temin edilmesini sağalmak,

h) Kullandığı malzemelerin bakım ve temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Kahvaltı Hazırlama Elemanı Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Yiyecek Hazırlama Yardımcıları

Meslek Grubu :

Yiyecek Hazırlama Yardımcıları

Meslek Birim Grubu :

Mutfak Yardımcıları

Kahvaltı Hazırlama Elemanı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Kahvaltı Hazırlama Elemanı mesleğinin meslek kodu 9412.03 olarak belirlenmiştir



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