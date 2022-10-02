Kakmacı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kakmacı görev tanımı nedir, Kakmacı ne iş yapar, Kakmacı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kakmacı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kakmacı Tanımı;

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Kakmacı Maaşı Ne Kadar? 2022 Kakmacı Maaşları

Kakmacı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Kakmacı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kakmacı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7313.28

Meslek Adı :

Kakmacı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Mücevher Ve Değerli Metaller İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Sınırlı kalınlıktaki metal malzeme yüzeyine uygun çelik kalemler ve özel zımbalarla kakma ve kabartma yöntemiyle şekil veren nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kakmacı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş organizasyonu yapmak,

b) Çevre koruma önlemleri almak,

c) İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygulamak,

d) Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışmak,

e) Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunmak,

f) Alaşım metali ve kimyasalları belirlemek,

g) Alaşım metallerini eriterek tel ve levha hazırlamak,

h) Takı parçalarını kaynak yaparak birleştirmek,

i) Kakma-kabartma tekniğiyle ürün yapmak,

j) Sipariş formu hazırlamak,

k) Ürünü teslim etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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