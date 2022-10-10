Kalem Başkesme Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kalem Başkesme Makinesi Operatörü görev tanımı nedir, Kalem Başkesme Makinesi Operatörü ne iş yapar, Kalem Başkesme Makinesi Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kalem Başkesme Makinesi Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kalem Başkesme Makinesi Operatörü Tanımı;

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Kalem Başkesme Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Kalem Başkesme Makinesi Operatörü Maaşları

Kalem Başkesme Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 6700 _TL’dir. En düşük Kalem Başkesme Makinesi Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7900 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kalem Başkesme Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8172.23

Meslek Adı :

Kalem Başkesme Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Ağaç İşleme Ve Kağıt Yapım Tesis Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Ağaç İşleme Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kalem baş kesme makinesini kullanarak boyanmış kalemlerin uç açılmayacak olan diğer kısmının makine yardımıyla temizliğini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kalem Baş kesme Makinesi Operatörü, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Makineyi kullanıma hazır hale getirmek, b) Baş kesme işlemi uygulanacak olan kalemleri makineye yüklemek,

c) Baş kesme işlemini gerçekleştirecek bıçağı çalıştırmak,

d) Kalemlerin bıçağa değer değmez geçmesini sağlayarak kalemlerin tepesinin temiz ve gönyeli bir şekilde çıkmasını sağlamak,

e) Tepe temizliği yapılan kalemleri kasalara koymak, bir sonraki aşama için ilgili kişiye teslim etmek,

f) Üretimle ilgili kayıtları tutmak,

g) Makinede veya kesme işlemi yapılan kalemlerde meydana gelen üretimle ilgili sorunlara müdahale etmek,

h) Makinelerin günlük, haftalık bakımlarını yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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