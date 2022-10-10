Kalem Boyama Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kalem Boyama Makinesi Operatörü görev tanımı nedir, Kalem Boyama Makinesi Operatörü ne iş yapar, Kalem Boyama Makinesi Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kalem Boyama Makinesi Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kalem Boyama Makinesi Operatörü Tanımı;

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Kalem Boyama Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Kalem Boyama Makinesi Operatörü Maaşları

Kalem Boyama Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 6250 _TL’dir. En düşük Kalem Boyama Makinesi Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kalem Boyama Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8172.30

Meslek Adı :

Kalem Boyama Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Ağaç İşleme Ve Kağıt Yapım Tesis Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Ağaç İşleme Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kalem boyama makinesini kullanarak ham kalemlerin, boyanması, verniklenmesi işlemlerini yapma bilgi becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kalem Boyama Makinesi Operatörü, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Makineyi üretime hazır hale getirmek,

b) Boyanacak, verniklenecek ham kalemlerle ilgili (astar, boya, vernik) işleme uygun boyaları makinenin haznesine doldurmak,

c) Makinenin hareketli bantlarının temizliğini yapmak,

d) Makinenin boyar kısmındaki, keçe ve lastik ayarlarını yapmak, gerekiyorsa yenisiyle değiştirmek,

e) İşlem gören kalemleri kontrol etmek,

f) Kalemler üzerinde herhangi bir iz olup olmadığını kontrol etmek,

g) Boyanın örtücülüğünü kontrol etmek,

h) Boyanmış kalemlerin kirlenmemesi için gerekli tedbirleri almak,

i) Üretimle ilgili kayıtları tutmak,

j) Makinede meydana gelen arızalara müdahale temek,

k) Makinelerin günlük, haftalık bakımlarını yapmak,

l) Boyanmış, verniklenmiş kalemleri stok alanına istiflemek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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