Kalem Dip Yuvarlama Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kalem Dip Yuvarlama Makinesi Operatörü görev tanımı nedir, Kalem Dip Yuvarlama Makinesi Operatörü ne iş yapar, Kalem Dip Yuvarlama Makinesi Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kalem Dip Yuvarlama Makinesi Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kalem Dip Yuvarlama Makinesi Operatörü Tanımı;

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Kalem Dip Yuvarlama Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Kalem Dip Yuvarlama Makinesi Operatörü Maaşları

Kalem Dip Yuvarlama Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 6750 _TL’dir. En düşük Kalem Dip Yuvarlama Makinesi Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 8000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kalem Dip Yuvarlama Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8172.24

Meslek Adı :

Kalem Dip Yuvarlama Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Ağaç İşleme Ve Kağıt Yapım Tesis Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Ağaç İşleme Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kalem dip yuvarlama makinesini kullanarak kalemlere yuvarlama işlemi yapma bilgi becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kalem Dip Yuvarlama Makinesi Operatörü, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Makineyi kullanıma hazır hale getirmek,

b) Yuvarlama işlemi yapılacak olan kalemleri makineye yüklemek,

c) Yuvarlama işlemini gerçekleştirecek zımpara topunu çalıştırmak,

d) Kalemlerin makine haznesinden sırayla düşerek baskıların altından geçerek zımpara topuna çok hafif bir şekilde temasını sağlayıp hepsinin eşit açı ve boyada tepelerinin yuvarlama işlemi gerçekleştirilmesini sağlamak,

e) Yuvarlama işlemi gerçekleştirilen kalemlerin boylarını ve boyalarını kontrol etmek,

f) Dip yuvarlama işlemi gerçekleştirilen kalemleri kasalara koymak, bir sonraki işlem için ilgili kişiye teslim etmek,

g) Üretim kayıtlarını tutmak,

h) Üretimde veya makinede herhangi bir problem olması durumunda makineyi durdurarak gerekli müdahaleyi yapmak,

i) Gerektiğinde makinenin zımparasını değiştirmek,

j) Makinenin günlük haftalık bakımını yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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