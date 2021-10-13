Kalibrasyoncu Maaşı Ne Kadar? 2021 Kalibrasyoncu Maaşları ve İş İlanları

Kalibrasyoncu görev tanımı nedir, Kalibrasyoncu ne iş yapar, Kalibrasyoncu olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kalibrasyoncu mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kalibrasyoncu Tanımı;

Her türlü mekanik, hidrolik, pnömatik, optik, elektriksel ve elektronik ölçü alet ve ekipmanlarını, ölçme sonuçlarının doğruluk derecesi, sapma değerleri ve tekrarlanabilirliklerini saptamak amacıyla denetleyen kişidir.

Kalibrasyoncu Maaşı Ne Kadar? 2021 Kalibrasyoncu Maaşları

Kalibrasyoncu maaşı ortalama aylık 3.180- TL’dir. En düşük Kalibrasyoncu maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 3.980 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kalibrasyoncu iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Kalibrasyoncu Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Kalibrasyoncu Ne İş Yapar?

Kalibrasyoncu, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak,

b) Çevre koruma mevzuatına uygun çalışmak,

c) Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak,

d) Çalışılan yeri düzenlemek,

e) Çalışma alet ve donanımlarının koruyucu ve talimatlı bakımlarını sağlamak,

f) İş organizasyonunun ve dokümantasyonunun hazırlığını yapmak,

g) Referans cihazın durumunu kontrol etmek,

h) Kalibre edilecek cihazı hazırlamak,

i) Kalibre edilecek cihazın ön kontrollerini yapmak,

j) Ön test işlemlerini gerçekleştirmek,

k) Kalibrasyon testlerini yapmak,

l) Gerekli ayar ve hesaplama işlemlerini gerçekleştirmek,

m) Başlangıç değeri ayarını (sıfırlama) yapmak,

n) Doğruluk kontrolünü yapmak,

o) Gerekli hesaplama işlemlerini yapmak,

p) Kalibre edilen cihazın durumunu raporlamak,

q) Hatalı cihazlar ile ilgili işlemleri gerçekleştirmek,

r) Yeni alınacak cihazlar ile ilgili işlemleri gerçekleştirmek,

s) Mesleki gelişim faaliyetlerini yürütmek vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Kalibrasyoncu Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Hassas Alet Yapımcıları Ve Tamircileri

Kalibrasyoncu Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Kalibrasyoncu mesleğinin meslek kodu 7311.16 olarak belirlenmiştir



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