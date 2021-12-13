Kalıp Bağlama Ve Ayar İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Kalıp Bağlama Ve Ayar İşçisi görev tanımı nedir, Kalıp Bağlama Ve Ayar İşçisi ne iş yapar, Kalıp Bağlama Ve Ayar İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kalıp Bağlama Ve Ayar İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kalıp Bağlama Ve Ayar İşçisi Tanımı;

Üretim programına göre her türlü hassas ve karmaşık kalıp ve preslerde; genel nezaret altında basit kalıp ve preslerde, bağlama, ayar, deneme baskısı ve sökme işlemlerini yapan kişidir.

Kalıp Bağlama Ve Ayar İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Kalıp Bağlama Ve Ayar İşçisi Maaşları

Kalıp Bağlama Ve Ayar İşçisi maaşı ortalama aylık 5.600 - TL’dir. En düşük Kalıp Bağlama Ve Ayar İşçisi maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 6.700 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kalıp Bağlama Ve Ayar İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Kalıp Bağlama Ve Ayar İşçisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Kalıp Bağlama Ve Ayar İşçisi Ne İş Yapar?

Kalıp Bağlama ve Ayar İşçisi , işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kalıbı prese bağlamak,

b) Kalıp ve presle ilgili her türlü ayarı yapmak,

c) Deneme baskısı sonrası iş parçasının teknik resim, şema veya numuneye uygunluğunu kontrol etmek,

d) Deneme baskısından sonra veya üretim sırasında gerekiyorsa kalıp ve pres ayarlarını yeniden yapmak,

e) Kalıplardan kaynaklanan hatalı bir durum varsa ilgililere durumu bildirmek,

f) İşi biten kalıbı presten sökmek, koruyucu bakımını yapmak,

g) Çalışma mahallinin, kullanılan alet, donanım ve preslerin günlük bakım ve temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Kalıp Bağlama Ve Ayar İşçisi Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Takım Tezgahı Kurucuları Ve Operatörleri

Kalıp Bağlama Ve Ayar İşçisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Kalıp Bağlama Ve Ayar İşçisi mesleğinin meslek kodu 7223.40 olarak belirlenmiştir

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