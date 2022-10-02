Kalıp Temizleme İşçisi (Cam) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kalıp Temizleme İşçisi (Cam) görev tanımı nedir, Kalıp Temizleme İşçisi (Cam) ne iş yapar, Kalıp Temizleme İşçisi (Cam) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kalıp Temizleme İşçisi (Cam) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kalıp Temizleme İşçisi (Cam) Tanımı;

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Kalıp Temizleme İşçisi (Cam) Maaşı Ne Kadar? 2022 Kalıp Temizleme İşçisi (Cam) Maaşları

Kalıp Temizleme İşçisi (Cam) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Kalıp Temizleme İşçisi (Cam) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kalıp Temizleme İşçisi (Cam) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7315.27

Meslek Adı :

Kalıp Temizleme İşçisi (Cam)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Cam Eşya Yapımcıları, Kesicileri, Taşlayıcıları Ve Cilalayıcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Cam eşya imalatında kullanılan kalıpları yıkayıp temizleyen, kontrol eden tamir edilmesini sağlayarak tekrar üretime hazır hale getiren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kalıp Temizleme İşçisi (Cam), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İmalattan sonra çıkan kalıplarda arızalanma ve zedelenme olup olmadığını kontrol etmek,

b) Hasarlı kalıpları toplamak, tamir edilmesi için ilgili yere vermek,

c) Kalıpta arıza yoksa kalıbı yağlayarak depodaki numaralı yerlerine koymak,

d) Kullanılan kalıpları yıkama makinesine yerleştirmek ve kum ile yıkamak,

e) İmalat sahasındaki eksikleri tespit etmek, eksikleri yedeklemek,

f) Yağlandırmayı ortadan kaldırmak için kalıplara seramik kaplama yapmak,

g) İmalattan çıkan yağlı kalıp parçalarını yakma fırınında temizlemek,

h) İmalattan önce ve sonra kalıpları tornada parlatmak

i) Yıkama makinesinin periyodik bakım ve temizliğini yapmak,

j) İmalattaki değişecek kalıpları (İmalat programına göre) imalat sahasından almak ve kalıp atölyesine götürmek,

k) İmalata girecek kalıpları hazırlamak,

l) İmalat için kullanılacak kalıpları imalat sahasına götürmek,

m) İmalattan çıkan kalıp parçalarını el, göz, ölçü aleti ve mastar kullanarak kontrollerini yapmak, set halinde ayırarak ambara teslim etmek,

n) Parlatma makinesinin periyodik bakım ve temizliğini yapmak,

o) Yakma fırınlarının temizlik ve periyodik bakımlarını yapmak,

p) Tamir makinelerine girmeyen ufak çaplı tamiratları yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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