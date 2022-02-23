Kalıp ve Takım-Aparat İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Kalıp ve Takım-Aparat İşçisi maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Kalıp ve Takım-Aparat İşçisi pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Kalıp ve Takım-Aparat İşçisi nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Kalıp ve Takım-Aparat İşçisi olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Kalıp ve Takım-Aparat İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Kalıp ve Takım-Aparat İşçisi Maaşları

Kalıp ve Takım-Aparat İşçisi maaşı ortalama olarak aylık 6226,5_TL'dir. En düşük Kalıp ve Takım-Aparat İşçisi maaşı 4253_TL, En yüksek ise 8200_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kalıp ve Takım-Aparat İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7222.06

Meslek Adı :

Kalıp ve Takım-Aparat İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kalıp, Takım ve Aparatçı, takım tezgahlarının kesme ve delme takım ve aparatları ile kalıpların (hacim kalıpçılığı hariç) üretim, deneme, bakım ve onarımlarına ilişkin işlemleri kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kalıp, Takım ve Aparatçı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak: Kalıp ve Takım-Aparat İşçisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: a) Teknik resim, kroki veya numuneyi incelemek, işlem sırasını ve malzeme ihtiyacını belirlemek,

b) Parçaları alından, silindirik, konik, profil ve eksantrik tornalamak,

c) Parçalara tornada vida,tırtıl, rayba ve yay çekmek,

d) Frezenin devir sayısını, ilerleme miktarını ve talaş derinliğini ayarlamak,

e) Kalıp, takım ve aparat parçalarının düzlem yüzeyini frezelemek,

f) Parçalara frezede düz kanal, T- kanal,helis kanal,kramayer dişli, konik dişli, helis dişli ve düz dişli açmak,

g) Parşaların düz, eksantrik, silindirik, profil, konik yüzeylerini, kanal ve deliklerini taşlamak,

h) Matkap, helis oluklu,düz oluklu,profil,konik ve alın freze bilemek ,

i) Parçaları telle kesmek,

j) Elektro-Erozyon tezgahının akım, impuls ve nefes ayarını yapmak,

k) Makine testeresi, taş ve oksijenle parça kesmek,oksijen ve ark kaynağı ile kaynatmak,

l) Parçalara normalleştirme tavı, sementasyon, sertleştirme, menevişleme yapmak ve kumlamak,

m) Parçaların sertliğini, tüm çapları, eksen aralarını, radyüs ve açıları, yüzey pürüzlülüğünü ölçmek ve formlarını kontrol etmek,

n) Kalıp setini oluşturmak, baskı plakayı, zımba ve burçları, yan çakıyı, sütun ve burçları, kızak ve yan maçaları alıştırmak,

o) Yan kayıtları, dayamayı, zımbaları , mapaları , kalıp emniyet sistemini ve merkezleme pimlerini monte etmek,

p) Kalıp, takım ve aparatın ayarını yapmak, yağlamak ve ilk numuneyi kontrol etmek,

q) Kalıp, takım ve aparatın bakımını yapmak, emniyet tertibatını, zımbaları, burçları, dayamaları, sıkma pabuçlarını değiştirmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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