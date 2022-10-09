Kalıpçı (Kürk, Keçe Başlık) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kalıpçı (Kürk, Keçe Başlık) görev tanımı nedir, Kalıpçı (Kürk, Keçe Başlık) ne iş yapar, Kalıpçı (Kürk, Keçe Başlık) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kalıpçı (Kürk, Keçe Başlık) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kalıpçı (Kürk, Keçe Başlık) Tanımı;

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Kalıpçı (Kürk, Keçe Başlık) Maaşı Ne Kadar? 2022 Kalıpçı (Kürk, Keçe Başlık) Maaşları

Kalıpçı (Kürk, Keçe Başlık) maaşı ortalama aylık 6250 _TL’dir. En düşük Kalıpçı (Kürk, Keçe Başlık) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kalıpçı (Kürk, Keçe Başlık) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8159.05

Meslek Adı :

Kalıpçı (Kürk, Keçe Başlık)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kürk elyafından şapka külahlarını yapan makineyi çalıştıran kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Kalıpçı (Kürk Keçe Başlık)işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kürk elyafını üzerinde emici delikler bulunan döner bir metal koniye püskürterek makineyi harekete geçirmek,

b) Metal koni elyafla kaplanıncaya kadar püskürtülen elyaf ve su miktarlarını ve elyafın ve elyafın emilme haddini düzenlemek,

c) Makineyi durdurarak şapka külahı üzerine diğer bir metal koni yerleştirmek,

d) Metal konileri aralarında keçe külah bulunduğu halde makineden çıkarmak,

e) Konileri sıcak suya daldırarak suyu emmesi için bir müddet beklettikten sonra keçe külahı çıkarmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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