Kalıpçı-Yün Keçe Başlık Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kalıpçı-Yün Keçe Başlık görev tanımı nedir, Kalıpçı-Yün Keçe Başlık ne iş yapar, Kalıpçı-Yün Keçe Başlık olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kalıpçı-Yün Keçe Başlık mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kalıpçı-Yün Keçe Başlık Tanımı;

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Kalıpçı-Yün Keçe Başlık Maaşı Ne Kadar? 2022 Kalıpçı-Yün Keçe Başlık Maaşları

Kalıpçı-Yün Keçe Başlık maaşı ortalama aylık 6300 _TL’dir. En düşük Kalıpçı-Yün Keçe Başlık maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7100 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kalıpçı-Yün Keçe Başlık iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8159.06

Meslek Adı :

Kalıpçı-Yün Keçe Başlık

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Tabaka haline getirilmiş yünden başlık yapan ve makineyi çalıştıran kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Kalıpçı(Yün,Keçe,Başlık) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Tabaka haline getirilmiş yünleri birer çift şapka külahları meydana getirmeye mahsus yumurta biçimindeki döner bir yüz üzerine iletmek,

b) Yumurta biçimindeki bu döner yüz üzerine sarılan iki tarafı kapalı keçenin ortasına kesici bir disk veya bıçak ile basarak yahut makineyi durdurup keçeyi tam ortasından makasla keserek, bundan iki şapkalık keçe meydana getirmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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