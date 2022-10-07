Kalite Kontrol İşçisi (Cam) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kalite Kontrol İşçisi (Cam) görev tanımı nedir, Kalite Kontrol İşçisi (Cam) ne iş yapar, Kalite Kontrol İşçisi (Cam) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kalite Kontrol İşçisi (Cam) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kalite Kontrol İşçisi (Cam) Tanımı;

__

Kalite Kontrol İşçisi (Cam) Maaşı Ne Kadar? 2022 Kalite Kontrol İşçisi (Cam) Maaşları

Kalite Kontrol İşçisi (Cam) maaşı ortalama aylık 6450 _TL’dir. En düşük Kalite Kontrol İşçisi (Cam) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7400 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kalite Kontrol İşçisi (Cam) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7543.23

Meslek Adı :

Kalite Kontrol İşçisi (Cam)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Ürün Sınıflandırıcıları Ve Test Edicileri (Gıda Ve İçecekler Hariç)

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İmalattan çıkan ürünün belirlenen standartlara uygun olarak üretilmesi amacıyla ürünlerden aldığı numunelere çeşitli testler uygulayan, ürün kalitesinde sürekliliği sağlayan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kalite Kontrol İşçisi (Cam), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Üretilen üründen alınan numuneleri tartmak, ağırlık , hacim ve tansiyon kontrolünü yapmak,

b) Ürünlerin belirlenen standart ölçülere uygunluğunu kontrol etmek,

c) Ölçülerde uygunsuzluk varsa ilgililere haber verip düzeltilmesini sağlamak,

d) Alınan örnekleri gözle ve aparatla boy, ağız içi, ağız dışı, kafa gövde, ağız düzgünlüğü, ağız taban paralelliği bakımından kontrol etmek,

e) Basınç testine tabi olması gereken ürünlere basınç testi uygulamak, sonuçları ilgililere bildirmek,

f) Hat sonunda seçilen ürünlere dik yük testi gereğince termik şok uygulamak, sonuçları ilgililere bildirmek,

g) Saptanan hataları ilgililere bildirmek, alacağı talimata göre palet kontrolü yaparak ürünün kabul veya reddine karar vermek,

h) Ret kararı verilen ürünler için ziyan fişi düzenleyip ilgililere teslim etmek,

i) Finisaj, triyajdan çıkan mamullerin ağız ve parlatma işlemlerini kontrol etmek.

j) Üretim değişmesi veya set değerlerinin değişmesi durumunda ölçüm aparatlarının bu değerlere göre laboratuarda ayarlanmasını sağlamak,

k) Müşteri siparişleri için istenen testleri yapmak ve sonuçlarını raporlaştırmak,

l) Parti imalat testleri ve kalıp analizleri yapmak,

m) Günlük üretim raporları hazırlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?