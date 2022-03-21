Kalite Kontrol Sorumlusu (Beton) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
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Kalite Kontrol Sorumlusu (Beton) Tanımı;
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Kalite Kontrol Sorumlusu (Beton) Maaşı Ne Kadar? 2022 Kalite Kontrol Sorumlusu (Beton) Maaşları
Kalite Kontrol Sorumlusu (Beton) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Kalite Kontrol Sorumlusu (Beton) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kalite Kontrol Sorumlusu (Beton) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
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Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
3123.04
Meslek Adı :
Kalite Kontrol Sorumlusu (Beton)
Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :
Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Alt Ana Grubu :
Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Grubu :
Maden, İmalat Ve İnşaat Süpervizörleri
Meslek Birim Grubu :
İnşaat Süpervizörleri
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :
Görev ve İşlem Basamakları :
Kalite Kontrol Sorumlusu (Beton), İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
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