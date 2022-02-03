Kalite Kontrol Teknisyeni (İnşaat) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Kalite Kontrol Teknisyeni (İnşaat) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Kalite Kontrol Teknisyeni (İnşaat) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Kalite Kontrol Teknisyeni (İnşaat) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Kalite Kontrol Teknisyeni (İnşaat) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Kalite Kontrol Teknisyeni (İnşaat) Maaşı Ne Kadar? 2022 Kalite Kontrol Teknisyeni (İnşaat) Maaşları

Kalite Kontrol Teknisyeni (İnşaat) maaşı ortalama olarak aylık 5226,5_TL'dir. En düşük Kalite Kontrol Teknisyeni (İnşaat) maaşı 4253_TL, En yüksek ise 6200_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kalite Kontrol Teknisyeni (İnşaat) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3112.05

Meslek Adı :

Kalite Kontrol Teknisyeni (İnşaat)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

İnşaat Mühendisliği Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi) Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

İnşaatın teknik kontrolünü yapmak için inşaatın imalat safhalarını planlaştıran, imalatın projeye uygun yapılıp yapılmadığına nezaret eden, kalite ve yapı materyalinin masrafını ve gerekli işçi miktarını tahmin eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kalite Kontrol Teknisyeni, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İnşaat yapan firmadan günlük imalatın safhalarını, çalışacak işçilerin sayısını belirleyerek, iş programını hazırlamak,

b) Yapılan ve yapılmakta olan işleri incelemek,

c) Projeye uygun yapılıp yapılmadığını kontrol etmek, projeden sapmalar olduğunda işçileri uyarmak, sorun çıkması halinde mühendise danışmak,

d) Kullanılan kum ve betonun verilen karışım oranına uygunluğunu kontrol etmek,

e) Hava durumuna göre yeterli miktarda su karıştırılmasını sağlamak,

f) Demir bağlantılarının projeye uygun bağlanmasına nezaret etmek,

g) Beton dökümünden sonra sağlam olması için su verdirmek,

h) Beton kalıplarının gününden önce sökülmemesini sağlamak, dökülen betondan aldığı numunelerin testten geçirilmesi için laboratuvara göndermek, gelen sonuca göre betonunun istenilen özelliğe getirilmesini sağlamak,

i) Günlük imalatları deftere kaydetmek, kontrol için mühendise vermek,

j) İnşaat materyalinin ve işçiliğin masraflarını bina inşaatındaki metot bilgisini kullanarak, kullanılabilir materyali seçmek ve günlük işçi masrafı ve uygulamasını tahmin etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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