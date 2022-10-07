Kalite Kontrolcü (Metal) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kalite Kontrolcü (Metal) görev tanımı nedir, Kalite Kontrolcü (Metal) ne iş yapar, Kalite Kontrolcü (Metal) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kalite Kontrolcü (Metal) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kalite Kontrolcü (Metal) Tanımı;

__

Kalite Kontrolcü (Metal) Maaşı Ne Kadar? 2022 Kalite Kontrolcü (Metal) Maaşları

Kalite Kontrolcü (Metal) maaşı ortalama aylık 6000 _TL’dir. En düşük Kalite Kontrolcü (Metal) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6500 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kalite Kontrolcü (Metal) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7543.33

Meslek Adı :

Kalite Kontrolcü (Metal)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Ürün Sınıflandırıcıları Ve Test Edicileri (Gıda Ve İçecekler Hariç)

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kalite politikasına uygun olarak girdi, süreç ve bitmiş parçaların kontrollerini yapma, ölçüm ve kayıt işlemlerini gerçekleştirme, gerekli belgeleri düzenleme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kalite Kontrolcü (Metal); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş plan ve organizasyonu yapmak,

b) Vardiya varsa değişiminde işleri teslim almak ve iş aktarımı yapmak,

c) Proses kontrolleri yapmak,

d) Girdi muayene ve deneylerini yapmak,

e) Üretim aşamasında uygunsuzluk olursa ürün reddi yapmak,

f) Laboratuvar gereçlerinin eksiklerini tespit etmek,

g) Tüm ölçme, muayene ve deney teçhizatının kalibrasyon periyotlarının, yöntemlerinin ve kabul kriterlerinin belirlenmesi çalışmalarına katılmak,

h) Müşteri şikâyetlerinin değerlendirmesini yapmak

, i) Şikâyetlere neden olan uygunsuzlukları rapor etmek,

j) Sorumluluk alanına giren kalite kayıtları tutmak ve kayıtları saklanmak,

k) Ürünlerin ürün kontrol planı dahilinde ölçümlerini yapmak,

l) Mastarların ve fikstürlerin yılda 1-2 kez doğrulama işlemini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?