Kalorifer Kazan imalatçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kalorifer Kazan imalatçısı görev tanımı nedir, Kalorifer Kazan imalatçısı ne iş yapar, Kalorifer Kazan imalatçısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kalorifer Kazan imalatçısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kalorifer Kazan imalatçısı Tanımı;

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Kalorifer Kazan imalatçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Kalorifer Kazan imalatçısı Maaşları

Kalorifer Kazan imalatçısı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Kalorifer Kazan imalatçısı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kalorifer Kazan imalatçısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7213.31

Meslek Adı :

Kalorifer Kazan imalatçısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Metal Levha Ve Metal İnşaat Malzemesi Çalışanları, Kalıpçılar Ve Kaynakçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Metal Levha İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Kalorifer Kazan imalatçısı; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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