Kambiyocu Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Kambiyocu maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Kambiyocu pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Kambiyocu nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Kambiyocu olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Kambiyocu Maaşı Ne Kadar? 2022 Kambiyocu Maaşları

Kambiyocu maaşı ortalama olarak aylık 9550_TL'dir. En düşük Kambiyocu maaşı 8250_TL, En yüksek ise 10850_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kambiyocu iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3311.04

Meslek Adı :

Kambiyocu

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

İş Ve İdare İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Finans Ve Matematiksel İşler İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Menkul Kıymetler Ve Finans Alım Satımcıları Ve Aracıları (Brokerler)

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Yabancı paraları bir kur değerinden diğerine değiştiren akreditif işlemleri yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kambiyocu işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kurları incelemek ve değiştirilecek seyahat çeklerini sayarak istenilen kura eşit değeri hesaplamak ve buna göre ödemede bulunmak,

b) İşin başlangıcında ve sonunda nakiti saymak, kayda geçirmek ve iki hesap arasında fark olmadığını belirten hesap raporunu hazırlamak,

c) Havale bedellerinin lehdarlara ödenmesi için gerekli döviz transfer ve ödeme işlemlerini yapmak,

d) Keşide edilen çek bedellerini ödemek mizan çıkarmak,

e) Yurt dışında ilgili mercilerden ödeme emri alındığından metni tercüme etmek,

f) Lehtarın adresinin bulunduğu banka şubesini ihbar etmek ve şubede ödenme emri alındığına mahsup işlemlerini yapmak,

g) Yurt dışına döviz transferi halinde başvuranlardan dövizin cari banka döviz satış kuru üzerinden karşılığının yatırılmasını sağlamak, h) Bankada bulunan hesabından transfer ettirilecek şube nezdindeki hesap föyünden bakiyenin transfer edilecek meblağa yeterli olup olmadığını kontrol etmek ve teyit ettirmek,

i) Havalesini hazırlamak ve ödeme emrini, telekste verilecek metini ilgili servise göndermek,

j) Yurt dışında keşide edilen çek bedellerini ödemek, kambiyo mizanını çıkarmak ve efektifleri efektif vaziyet defterine geçirmek,

k) Banka şubelerinin döviz transfer taleplerini karşılamak, muamelat işlemlerini ve ilgili tahsilatları yapmak ve ithal edilecek malın sigorta işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

l) Yurt dışına ihracat yapan firmanın ihracat bedelini yurda transfer etmek istemesi halinde firmadan fatura, konşimento, menşeyi şahadetname çeki listesine almak,

m) Muhabir banka nezdindeki hesabına fatura tutarı karşılığının alacak geçirilmesi için yazılı talimat hazırlamak

n) İhracat belgeleri ile birlikte muhabir banka hesabına postalamak,

Güncel Meslek : EVET

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