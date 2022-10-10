Kap Doldurma Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kap Doldurma Makinesi Operatörü görev tanımı nedir, Kap Doldurma Makinesi Operatörü ne iş yapar, Kap Doldurma Makinesi Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kap Doldurma Makinesi Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kap Doldurma Makinesi Operatörü Tanımı;

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Kap Doldurma Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Kap Doldurma Makinesi Operatörü Maaşları

Kap Doldurma Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 6550 _TL’dir. En düşük Kap Doldurma Makinesi Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7600 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kap Doldurma Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8183.15

Meslek Adı :

Kap Doldurma Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Diğer Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Paketleme, Şişeleme Ve Etiketleme Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Torba, şişe, teneke kutu, karton, tüp, çuval veya diğer kaplara çeşitli tip malzeme dolduran makineleri kuran ve çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kap Doldurma Makinesi Operatörü işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Tank veya depoya malzeme doldurmak ve doldurma kılavuzunu kabın boyuna göre ayarlamak yahut makineye uygun bir doldurma kılavuzu takmak,

b) Makineyi çalıştırmak ve kabı doldurma kılavuzu altına veya konveyör üzerine koymak,

c) Kolu açıp kaba, doluncaya kadar malzeme akıtmak veya otomatik doldurma tertibatını gözlemek,

d) Doldurma kılavuzlarını gereğine göre ayarlamak veya malzeme akışını kolaylaştırmak için bunları dürtmek veya sallamak,

e) Malzeme tıkanıklığını gidermek için makineyi durdurmak ve kırık, yırtık, özürlü veya iyi dolmamış kapları çekip çıkarmak,

f) Makineyi temizlemek, yağlamak ve ufak tamirler yapmak,

g) Makinenin doğru bir şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için doldurulmuş kapları tartmak,

h) Tıpalama ve mühürleme mekanizması bulunan bir makineyi çalıştırmak,

i) Doldurulan kapların kaydını tutmak. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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