Kapak Takma Makinesi Operatörü (Ciltcilik) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kapak Takma Makinesi Operatörü (Ciltcilik) görev tanımı nedir, Kapak Takma Makinesi Operatörü (Ciltcilik) ne iş yapar, Kapak Takma Makinesi Operatörü (Ciltcilik) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kapak Takma Makinesi Operatörü (Ciltcilik) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kapak Takma Makinesi Operatörü (Ciltcilik) Tanımı;

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Kapak Takma Makinesi Operatörü (Ciltcilik) Maaşı Ne Kadar? 2022 Kapak Takma Makinesi Operatörü (Ciltcilik) Maaşları

Kapak Takma Makinesi Operatörü (Ciltcilik) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Kapak Takma Makinesi Operatörü (Ciltcilik) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kapak Takma Makinesi Operatörü (Ciltcilik) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7323.06

Meslek Adı :

Kapak Takma Makinesi Operatörü (Ciltcilik)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Baskı Tamamlama Ve Ciltleme İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Katlanmış sayfalardan oluşan ve dikişi tamamlanmış haldeki kitap formalarını düzenleme ve üzerine otomatik makinede kapak takarak formaları kitap haline getirme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kapak Takma Makinesi Operatörü (Ciltçilik),İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kapak takma makinesinin günlük genel temizliğini yapmak,

b) Kırım makinesi ve harmandan gelecek formalar hakkında bilgilenmek,

c) Formaları sayfa sıra numaralarına göre kitap ayırmak,

d) Makine haznesine tutkal koymak,

e) Makineden kapak işlem türüne uygun programı seçip onaylamak,

f) Makineyi açarak makinenin ve tutkal haznesinin ısınmasını sağlamak,

g) Makinenin kapak besleme haznelerine bir miktar kapak beslemesi yapmak,

h) Kapakları hazneden elle tek tek makine kafa bölümüne beslemek,

i) Kapak takma işlem sürecini takip ve kontrol etmek,

j) Örnekleme yöntemiyle kalite kontrolü yapmak,

k) Aksaklıklara müdahale etmek, hatalı işlem varsa hatalı kitabı ayırmak,

l) Makinede oluşan kitapları çıkış bölümünden almak ve istiflemesini yapmak,

m) Makine hattında meydana gelen arıza ve aksaklıkları tespit etmek ve gidermek,

n) Makinenin periyodik bakımlarının zamanında yapılmasını sağlamak,

o) İhtiyaç ve sarf malzeme taleplerini belirlemek ve tedarik edilmesini sağlamak,

p) Çalışma ortamını düzenlemek ve temizlemek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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