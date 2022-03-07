Kaplama Operatörü (Draje) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Kaplama Operatörü (Draje) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Kaplama Operatörü (Draje) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Kaplama Operatörü (Draje) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Kaplama Operatörü (Draje) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Kaplama Operatörü (Draje) Maaşı Ne Kadar? 2022 Kaplama Operatörü (Draje) Maaşları

Kaplama Operatörü (Draje) maaşı ortalama olarak aylık 6176,5_TL'dir. En düşük Kaplama Operatörü (Draje) maaşı 4253_TL, En yüksek ise 8100_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kaplama Operatörü (Draje) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8161.45

Meslek Adı :

Kaplama Operatörü (Draje)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri 1

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kaplama malzemelerini hazırlayan, kaplama makinesini hazırlayarak çekirdeği kaplayarak draje haline getiren ve mesleki gelişim faaliyetlerine katılan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kaplama Operatörü (Draje); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği ile çevre güvenliği önlemleri almak,

b) İş organizasyonu yapmak,

c) Gıda güvenilirliği, kalite ve verimlilik işlemlerini yürütmek,

d) Kaplama malzemesi hazırlamak,

e) Kaplama çözeltisi hazırlamak Aroma hazırlamak Parlatıcı hazırlamak,

f) Kaplama makinesini ayarlamak,

g) Çekirdeği kaplamaya hazırlamak,

h) Kaplama malzemesini hazneye yüklemek,

i) Çekirdeğin uygunluğunu kontrol etmek,

j) Drajenin kontrolünü yapmak,

k) Drajeye aroma/renklendirici vermek,

l) Drajeyi parlatmak,

m) Drajeyi ambalajlamaya teslim etmek,

n) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir

Güncel Meslek : EVET

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