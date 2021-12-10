Kapsül Üretim Tesis İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İlanları

Kapsül Üretim Tesis İşçisi görev tanımı nedir, Kapsül Üretim Tesis İşçisi ne iş yapar, Kapsül Üretim Tesis İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kapsül Üretim Tesis İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kapsül Üretim Tesis İşçisi Tanımı;

İlaç ve savunma sanayinde kullanılan kapsülleri üreten kişidir.

Kapsül Üretim Tesis İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Kapsül Üretim Tesis İşçisi Maaşları

Kapsül Üretim Tesis İşçisi maaşı ortalama aylık 5.800- TL’dir. En düşük Kapsül Üretim Tesis İşçisi maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 8.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kapsül Üretim Tesis İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Kapsül Üretim Tesis İşçisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Kapsül Üretim Tesis İşçisi Ne İş Yapar?

ilacın dozaj şekillerinden biridir. Nispeten kararlı ve sağlam olan bir dış kabın(kapsül) içine ilacın yerleştirilmesiyle elde edilir. Bu sayede ilaç ağızdan veya anal şekilde alınabilir.

Kapsül ana olarak ikiye ayrılır:

Sert kapsüller jelatinden imal edilen ve içerisinde kuru toz halinde ilaç içeren kapsüller. İçine ilaç doldurulan bir alt kapak ve üzerine kapatılan daha geniş bir üst kapaktan oluşur.

Yumuşak kapsüller, yumuşak bir çeper içerisinde yağ veya yağda çözünmüş maddeler içeren kapsüllerdir.

Ateşli silahlarda barutu ateşlemekte yararlanılan, horozun ya da iğnenin çarpmasıyla ateş alan, çabuk ateş alan özel bir barutla dolu, küçük, yuvarlak metal parça.

oyuncak tabancalarda kullanılan, şerit biçiminde iki kâğıt arasına konulmuş patlayıcı madde.

Kapsül Üretim Tesis İşçisi Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kimyasal Ve Fotoğrafik Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Kimyasal Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Kapsül Üretim Tesis İşçisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Kapsül Üretim Tesis İşçisi mesleğinin meslek kodu 8131.81 olarak belirlenmiştir

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