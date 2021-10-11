Kara Tankeri Operatörü (Tehlikeli Madde Taşımacılığı) Maaşı Ne Kadar? 2021 ) Maaşları ve İş İlanları

Kara Tankeri Operatörü (Tehlikeli Madde Taşımacılığı) görev tanımı nedir, Kara Tankeri Operatörü (Tehlikeli Madde Taşımacılığı) ne iş yapar, Kara Tankeri Operatörü (Tehlikeli Madde Taşımacılığı) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kara Tankeri Operatörü (Tehlikeli Madde Taşımacılığı) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kara Tankeri Operatörü (Tehlikeli Madde Taşımacılığı) Tanımı;

İş sağlığı ve güvenliği, kalite yönetim sistemi ile çevre ve trafik kurallarına uygun, ilgili mevzuat hükümlerine göre tescil edilmiş bir araçla patlayıcı, radyoaktif ve paketli maddelerle, tankerle taşınan tehlikeli maddeleri taşıyan nitelikli kişidir.

Kara Tankeri Operatörü (Tehlikeli Madde Taşımacılığı) Maaşı Ne Kadar? 2021 Kara Tankeri Operatörü (Tehlikeli Madde Taşımacılığı) Maaşları

Kara Tankeri Operatörü (Tehlikeli Madde Taşımacılığı) maaşı ortalama aylık 3.350- TL’dir. En düşük Kara Tankeri Operatörü (Tehlikeli Madde Taşımacılığı) maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4.050- TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kara Tankeri Operatörü (Tehlikeli Madde Taşımacılığı) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Kara Tankeri Operatörü (Tehlikeli Madde Taşımacılığı) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Kara Tankeri Operatörü (Tehlikeli Madde Taşımacılığı) Ne İş Yapar?

Kara Tankeri Operatörü (Tehlikeli Madde Taşımacılığı); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş Sağlığı Güvenliği talimatlarını uygulamak,

b) Acil durum talimatlarını uygulamak,

c) Çevre güvenlik önlemlerini almak,

d) Kalite güvence uygulamalarını yürütmek,

e) Sürüş öncesi planlamaları Belge kontrolü yapmak,

f) Taşıtın günlük ve periyodik bakım işlemlerini takip etmek,

g) Yükleme yapacağı ürünün/yükün türüne, cinsine ve özelliğine göre taşıtı sefere hazırlamak,

h) Taşıtın dışarıdan fiziksel Mekanik ve elektronik sistem/gösterge kontrolünü yapmak,

i) Taşıta ve ürüne ait idari faaliyetleri yürütmek,

j) Tank/Tanker ile taşınan tehlikeli maddeyi yüklemek ve taşımasını yapmak,

k) Trafik kurallarına uygun ve ilgili mevzuata göre belirlenmiş yol güzergahında sürüş faaliyetini gerçekleştirmek,

l) Tank/Tanker ile taşınan tehlikeli maddeyi boşaltmak,

m) Patlayıcı, radyoaktif ve paketli maddeyi yüklemek ve taşımasını yapmak,

n) Patlayıcı, radyoaktif ve paketli maddeyi boşaltmak,

o) Boşaltma işlemi sonrası gerekli emniyet tedbirlerini alarak araç, gereç ve teçhizatı toparlar ve taşıtı daha önce belirlenen noktaya götürmek ve park etmek,

p) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Kara Tankeri Operatörü (Tehlikeli Madde Taşımacılığı) Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sürücüler Ve Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Grubu :

Ağır Yük Kamyonu Ve Otobüs Sürücüleri

Meslek Birim Grubu :

Ağır Yük Taşıtları Ve Kamyon Sürücüleri

Kara Tankeri Operatörü (Tehlikeli Madde Taşımacılığı) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Kara Tankeri Operatörü (Tehlikeli Madde Taşımacılığı) mesleğinin meslek kodu 8332.05 olarak belirlenmiştir



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