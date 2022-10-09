Karbonizasyon İşçisi (Şeker Tasfiyesi) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Karbonizasyon İşçisi (Şeker Tasfiyesi) görev tanımı nedir, Karbonizasyon İşçisi (Şeker Tasfiyesi) ne iş yapar, Karbonizasyon İşçisi (Şeker Tasfiyesi) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Karbonizasyon İşçisi (Şeker Tasfiyesi) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Karbonizasyon İşçisi (Şeker Tasfiyesi) Tanımı;

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Karbonizasyon İşçisi (Şeker Tasfiyesi) Maaşı Ne Kadar? 2022 Karbonizasyon İşçisi (Şeker Tasfiyesi) Maaşları

Karbonizasyon İşçisi (Şeker Tasfiyesi) maaşı ortalama aylık 6600 _TL’dir. En düşük Karbonizasyon İşçisi (Şeker Tasfiyesi) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7700 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Karbonizasyon İşçisi (Şeker Tasfiyesi) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8160.54

Meslek Adı :

Karbonizasyon İşçisi (Şeker Tasfiyesi) Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu : Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Şeker şerbeti içindeki yabancı maddeleri karbonize işlemiyle çökerten tankları kontrol eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Karbonizasyon İşçisi (Şeker Tasfiyesi) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Tanka şeker şerbeti sevk etmek,

b) Şerbetin içine akan sönmüş kireç, karbondioksit, sülfürdioksit, ve diğer maddelerin miktarını kontrol etmek,

c) Eriyiği muayene ederek içine diğer maddelerin kafi miktarda karışıp karışmadığını tayin etmek, gerekirse karışımı ayarlamak,

d) Kontrol edilen işlemin safhasına göre ayırt etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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