Kart Makinesi Ayarcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kart Makinesi Ayarcısı görev tanımı nedir, Kart Makinesi Ayarcısı ne iş yapar, Kart Makinesi Ayarcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kart Makinesi Ayarcısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kart Makinesi Ayarcısı Tanımı;

__

Kart Makinesi Ayarcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Kart Makinesi Ayarcısı Maaşları

Kart Makinesi Ayarcısı maaşı ortalama aylık 6450 _TL’dir. En düşük Kart Makinesi Ayarcısı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7400 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kart Makinesi Ayarcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8152.08

Meslek Adı :

Kart Makinesi Ayarcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Dokuma Ve Örme Makineleri Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Tülbent imal eden kart makinelerinin gerekli ayarlarını yaparak çalışmaya hazırlayan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kart Makinesi Ayarcısı İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Ayarları bozulan veya yeni bir işe göre ayarları düzenlenecek olan kart makineleri kontrol etmek,

b) Gerekli el avadanlıkları kullanarak makinelerin şapkalarını, ızgara ve brizörlerin aralarındaki mesafeleri, tanbur ile ızgara arasını, brizörlerin tanbura olan uzaklığını, brizörle masa arasını, arka kapaklar, alt ızgaraları, küçük tanbur ile büyük tanbur arasını, tülbent taraklarını ve şapka taraklarını ayarlamak,

c) Ayarlama anında tespit ettiği ufak arızaları giderip veya ilgili kısımlara haber vererek arızaların giderilmesini temin etmek,

d) Dökülen fırça tellerini değiştirip ayarlarını yapmak,

e) Ayarları biten makineleri çalıştırıp son kontrolleri yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?