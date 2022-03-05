Karton Pres Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Karton Pres Operatörü maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Karton Pres Operatörü pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Karton Pres Operatörü nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Karton Pres Operatörü olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Karton Pres Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Karton Pres Operatörü Maaşları

Karton Pres Operatörü maaşı ortalama olarak aylık 6076,5_TL'dir. En düşük Karton Pres Operatörü maaşı 4253_TL, En yüksek ise 7900_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Karton Pres Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8143.06

Meslek Adı :

Karton Pres Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kauçuk, Plastik Ve Kağıt Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Kağıt Ürünleri Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Su bardakları ve benzeri kağıt kapları yapmak için kağıt presleyen bir makineyi çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Karton Pres Operatörü İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kalıpları makineye yerleştirmek,

b) Makineyi çalıştırmak,

c) Alt kalıbı ısıtmak ve kağıdı ıslatmak için gerekli kontrol ayarlarını yapmak,

d) Karton tabakalarının makineye düzenli bir şekilde verilmesini sağlamak,

e) Hata ve kusurları görmek için işlemi gözlemek,

f) İşlemi tamamlanmış mamulleri ve malzeme artıklarını toplayıp kaldırmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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