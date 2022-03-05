Karton Ve Mukavva Kutu İmal İşçisi (Makine İle) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Karton Ve Mukavva Kutu İmal İşçisi (Makine İle) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Karton Ve Mukavva Kutu İmal İşçisi (Makine İle) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Karton Ve Mukavva Kutu İmal İşçisi (Makine İle) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Karton Ve Mukavva Kutu İmal İşçisi (Makine İle) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Karton Ve Mukavva Kutu İmal İşçisi (Makine İle) Maaşı Ne Kadar? 2022 Karton Ve Mukavva Kutu İmal İşçisi (Makine İle) Maaşları

Karton Ve Mukavva Kutu İmal İşçisi (Makine İle) maaşı ortalama olarak aylık 6376,5_TL'dir. En düşük Karton Ve Mukavva Kutu İmal İşçisi (Makine İle) maaşı 4253_TL, En yüksek ise 8500_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Karton Ve Mukavva Kutu İmal İşçisi (Makine İle) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8143.02

Meslek Adı :

Karton Ve Mukavva Kutu İmal İşçisi (Makine İle)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kauçuk, Plastik Ve Kağıt Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Kağıt Ürünleri Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kutu haline getirilmek üzere hazırlanmış karton ve mukavvalar katlamak veya katlayıp zamklamak suretiyle kutu yapan bir makineyi kurup çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Karton ve Mukavva Kutu İmal İşçisi (Makineyle) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Besleme tertibatını kutu haline getirilecek numune karton veya mukavva göre ayarlamak,

b) Zamk deposunu doldurup zamk akışını düzenlemek,

c) Bükme ve katlama tertibatını kurmak ve numaratörü ayarlamak,

d) Makineyi çalıştırıp karton veya mukavvaları makineye sürmek veya sürdürmek

, e) İşlemin doğru bir tarzda yürütülmesini sağlamak ve makinede gerekli ayarları yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

YORUM KAT: Yukarıdaki Karton Ve Mukavva Kutu İmal İşçisi (Makine İle) maaşlarına ek sizlerde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?