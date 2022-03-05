Karton Ve Mukavva Kutu Kesme Ve Katlama Presi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Karton Ve Mukavva Kutu Kesme Ve Katlama Presi Operatörü maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Karton Ve Mukavva Kutu Kesme Ve Katlama Presi Operatörü pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Karton Ve Mukavva Kutu Kesme Ve Katlama Presi Operatörü nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Karton Ve Mukavva Kutu Kesme Ve Katlama Presi Operatörü olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Karton Ve Mukavva Kutu Kesme Ve Katlama Presi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Karton Ve Mukavva Kutu Kesme Ve Katlama Presi Operatörü Maaşları

Karton Ve Mukavva Kutu Kesme Ve Katlama Presi Operatörü maaşı ortalama olarak aylık 6026,5_TL'dir. En düşük Karton Ve Mukavva Kutu Kesme Ve Katlama Presi Operatörü maaşı 4253_TL, En yüksek ise 7800_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Karton Ve Mukavva Kutu Kesme Ve Katlama Presi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8143.04

Meslek Adı :

Karton Ve Mukavva Kutu Kesme Ve Katlama Presi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kauçuk, Plastik Ve Kağıt Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Kağıt Ürünleri Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Karton veya mukavvayı kesip kırarak kutu haline getirilmeğe hazırlayan bir makineyi kuran ve çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Karton ve Mukavva Kutu Kesme ve Katlama Presi Operatörü İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Mastar kalıplarını makineye takmak ve makinenin tipine göre gerekli hazırlık işlerini yapmak,

b) Makineyi çalıştırarak karton veya mukavvayı prese sürmek,

c) Kesilmiş ve çizilmiş parçaları zaman zaman katlayıp bükerek kutunun şartnamesine uygun olup olmadığını kontrol edip gerekli ayarları yapmak,

d) Henüz kutu haline getirilmemiş karton veya mukavvalar üzerine yazı veya dekorasyon basacak tarzda teçhiz edilmiş bir makineyi de kurup çalıştırabilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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