Kartuş Dolum İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kartuş Dolum İşçisi görev tanımı nedir, Kartuş Dolum İşçisi ne iş yapar, Kartuş Dolum İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kartuş Dolum İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kartuş Dolum İşçisi Tanımı;

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Kartuş Dolum İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Kartuş Dolum İşçisi Maaşları

Kartuş Dolum İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Kartuş Dolum İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kartuş Dolum İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7421.25

Meslek Adı :

Kartuş Dolum İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Elektrik Ve Elektronik İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Elektronik Ve Telekomünikasyon Kurulumcuları Ve Tamircileri

Meslek Birim Grubu :

Elektronik Mekanikerleri Ve Servis Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Yazıcı, faks, fotokopi gibi kartuşu olan büro makinelerinin kartuşlarının dolum işlemlerini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kartuş Dolum İşçisi , işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kartuş dolumu için gereken toner ve mürekkepleri temin etmek,

b) Gelen müşterileri güler yüzle karşılamak,

c) Müşterilere dolum işlemleri ve ücretler hakkında bilgiler vermek,

d) Müşteriden, dolum için getirilen kartuşları kontrol ederek teslim almak,

e) Kartuşların dolum öncesi bakım ve temizliklerini yapmak,

f) Toner doldurulması gereken kartuşlara yeteri miktarda toner doldurmak,

g) Kartuş dolum makinasına gerekli mürekkepleri koymak, kullanıma hazır hale getirmek,

h) Mürekkep doldurulması gereken kartuşlara, kartuş dolum makinasını ayarlayarak, makinada gereken renk ve miktarlarda mürekkep doldurulmasını sağlamak,

i) Dolum işlemi biten kartuşları kontrol etmek, deneme çıktısı almak,

j) Doldurulan kartuşları müşterilere teslim etmek,

k) Kartuş dolum makinasının temizlik, bakım ve onarımını yapmak, yapılmasını sağlamak,

l) Müşterilerin şikayetlerini değerlendirmek,

m) Çalıştığı alanın temizlik ve düzenini sağlamak,

n) Mesleği ile ilgili gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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