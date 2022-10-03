Kasap (Et Hazırlayıcı) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kasap (Et Hazırlayıcı) görev tanımı nedir, Kasap (Et Hazırlayıcı) ne iş yapar, Kasap (Et Hazırlayıcı) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kasap (Et Hazırlayıcı) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kasap (Et Hazırlayıcı) Tanımı;

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Kasap (Et Hazırlayıcı) Maaşı Ne Kadar? 2022 Kasap (Et Hazırlayıcı) Maaşları

Kasap (Et Hazırlayıcı) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Kasap (Et Hazırlayıcı) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kasap (Et Hazırlayıcı) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7511.11

Meslek Adı :

Kasap (Et Hazırlayıcı)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Gıda İşleme Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Kasaplar, Balık Satıcıları Ve Benzer Gıda Hazırlama İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Lokanta, restoran vb. işletmelerin mutfaklarında kullanacağı kırmızı ve beyaz et ürünlerini saklama, hazır hale getirme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kasap (Et Hazırlayıcı); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kişisel hazırlık yapmak,

b) Haftalık ziyafet mönülerini takip ederek müşteri yoğunluğuna göre gerekli et stokunu hazırlamak,

c) Kırmızı ve beyaz etleri bonfile, pirzola, kanat, but, göğüs, kuşbaşı, biftek vb. şekilde parçalara ayırmak,

d) Etleri gramajına göre porsiyonlara ayırarak kullanıma hazır hale getirmek,

e) Etleri yağ, sinir ve kemiklerinden ayırmak, ihtiyaç duyulan oranda kıyma çekmek,

f) Kırmızı ve beyaz etleri muhafaza ederek zamanında tüketilmesini sağlamak,

g) Yemeklerde kullanımına göre etleri belirli bir süre bekleterek terbiye etmek,

h) Departmanındaki tezgah, et dolapları, et kesme kütüğü, kemik kesme makinesi, kıyma makinesi, vb. kesici aletlerin temizlik ve bakımını yapmak,

i) Arızalanan makine ve ekipmanların tamirini yaptırmak,vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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