Kaşkaval Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kaşkaval Makinesi Operatörü görev tanımı nedir, Kaşkaval Makinesi Operatörü ne iş yapar, Kaşkaval Makinesi Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kaşkaval Makinesi Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kaşkaval Makinesi Operatörü Tanımı;

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Kaşkaval Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Kaşkaval Makinesi Operatörü Maaşları

Kaşkaval Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Kaşkaval Makinesi Operatörü maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kaşkaval Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7513.10

Meslek Adı :

Kaşkaval Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Gıda İşleme Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Süt Ürünleri İmalatçıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kaşkaval makinesini kullanarak değişik tip ve ebatlarda kaşar peyniri üretme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kaşkaval Makinesi Operatörü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Üretim cinsine göre makineye uygun kalıpları monte etmek,

b) Makinede gerekli basınç ve sıcaklık ayarlarını yapmak,

c) Üretimde kullanacağı kasaları, kasa taşıma arabalarını ve dijital teraziyi kullanıma hazırlamak,

d) Makineyi çalıştırmak, mekanik ve elektrikli bölümlerini kontrol etmek, aksaklıkların giderilmesini sağlamak,

e) Makinenin otomatik işlem sürecini takip ve kontrol etmek,

f) Makine bölümlerinde işlenerek kalıplara basılan kaşarların kasalara düşmesini takip etmek,

g) Kalıp hazneleri peynir ile dolan kasaların taşıma arabalarına alınmasını sağlamak,

h) Kasaya düşen ürünlerin gramaj kontrollerini yapmak,

i) Ürünleri soğuk hava deposuna almak,

j) Üretim sonunda makine ve bölümünün temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir

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