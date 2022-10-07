Katalizör Görevlisi (Sünger İmalatı) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Katalizör Görevlisi (Sünger İmalatı) Tanımı;

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Katalizör Görevlisi (Sünger İmalatı) Maaşı Ne Kadar? 2022 Katalizör Görevlisi (Sünger İmalatı) Maaşları

Katalizör Görevlisi (Sünger İmalatı) maaşı ortalama aylık 6750 _TL’dir. En düşük Katalizör Görevlisi (Sünger İmalatı) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 8000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Katalizör Görevlisi (Sünger İmalatı) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8131.17

Meslek Adı :

Katalizör Görevlisi (Sünger İmalatı)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kimyasal Ve Fotoğrafik Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Kimyasal Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Değişik yoğunluktaki süngerin imalatında kullanılacak hammaddelerin taşınması, depolanması, muhafaza edilmesi işlemlerini yapan, katalizör ve ve tüm kimyasalları hazırlayan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Katalizör Görevlisi (Sünger İmalatı);İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Üretim öncesi, kontrol listeleri ve üretim talimatlarına uygun gerekli kontrolleri yapmak,

b) Kendisine bildirilen oranlarda katalizör ve tüm kimyasal maddeleri hazırlamak,

c) Katalizörleri tamamlamak,

d) Belirlenen standartlar doğrultusunda karışımları hazırlamak,

e) Boya, alev geciktirici vb. malzemeleri hazırlamak ve tanklara koymak,

f) Karıştırıcıların çalışıp çalışmadığını kontrol etmek,

g) Üretim aşamasında eksilen malzemeleri gözlemlemek ve gerektiğinde tamamlamak,

h) Katalizör ve yardımcı malzemelerin kontrolünü yapmak ve azalan malzemeleri ilgililere bildirmek,

i) Katalizör karıştırıcılarının kontrollerini yapmak,

j) Tespit ettiği makine arızalarını ilgililer bildirmek,

a) Çalışma alanının temizlik ve düzenini sağlamak,

b) Kullanılan alet ve ekipmanların bakım ve temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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