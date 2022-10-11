Katçı (Tekstil) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Katçı (Tekstil) görev tanımı nedir, Katçı (Tekstil) ne iş yapar, Katçı (Tekstil) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Katçı (Tekstil) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Katçı (Tekstil) Tanımı;

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Katçı (Tekstil) Maaşı Ne Kadar? 2022 Katçı (Tekstil) Maaşları

Katçı (Tekstil) maaşı ortalama aylık 6300 _TL’dir. En düşük Katçı (Tekstil) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7100 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Katçı (Tekstil) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

9329.30

Meslek Adı :

Katçı (Tekstil)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Madencilik, İnşaat, İmalat Ve Ulaştırma Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

İmalat Sektöründe Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış İmalat Sektöründe Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Tekstil üretim işlemlerinde parti bazında kesimi yapılacak kumaşları önceden belirlenen kriterlere uygun olarak üst üste, yardımcısıyla birlikte pastal üzerine serme ve katlı kumaşı kesim işlemlerine hazırlama bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Katçı (Tekstil) ,İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Pastal tezgahını ve pastal ütüsünü kullanıma hazırlamak,

b) Kesim yapılacak kumaşları kat atma işlemlerine hazırlamak,

c) Kumaş rulolarını pastal tezgahı rulo miline yerleştirmek,

d) Kumaşın pastal üzerinde kaymasını önlemek için,pastal altı kağıdını pastala sermek,

e) Rulo halindeki kumaşı yardımcısıyla birlikte açarak pastal üzerine sermek,

f) Serilen kumaşı düzelterek uç kısmını ağırlık demirinin altına almak,

g) Serilen kumaşı ağırlık demiri yanından(tanımlanan mesafede) makasla kesmek,

h) Serilen kumaş üzerine tekrar kumaş sererek işlemleri tekrarlamak,

i) Serilen kumaşın gözle kontrollerini yapmak,

j) Hatalı kumaşları çıkarmak veya zararsız bölümlere yerleştirmek,

k) Pastal kağıdını kat atılan kumaş üzerine açmak,

l) Pastal kağıdını talimatına uygun olarak kumaş üzerine yerleştirmek,

m) Pastal ütüsü ile pastal kağıdını kumaş yüzeyine yapıştırmak,

n) Kat atılan kumaşı pastal üzerinde kesim işlemlerine hazır hale getirmek, o) Çalışma alanının genel temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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