Katener İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Katener İşçisi görev tanımı nedir, Katener İşçisi ne iş yapar, Katener İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Katener İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Katener İşçisi Tanımı;

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Katener İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Katener İşçisi Maaşları

Katener İşçisi maaşı ortalama aylık 6300 _TL’dir. En düşük Katener İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7100 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Katener İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8312.09

Meslek Adı :

Katener İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sürücüler Ve Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Grubu :

Lokomotif Motoru Sürücüleri Ve İlgili Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Demiryolu Frencileri, Sinyalizasyon Ve Makas Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Demiryolu güzergahı üzerinde bulunan elektrifikasyon sistemlerinin bakımını, tamirini ve çalışmasını sağlayan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Katener İşçisi, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Katener şefliğince, demiryolu güzergahında belirlenen arızaları gidermek,

b) Kumanda merkezince bildirilen arızaların nevine göre gerekli malzemeleri hazırlamak,

c) Hazırlanan malzemeleri ekip arabasına koymak ve arıza yerine giderek arızayı gidermek,

d) Hat kontrollerini yapmak,

e) Yol boyunca bozulan katener tellerinin arızasını gidermek,

f) Demiryolu güzergahında bulunan elektrik direklerinden kaza sonucu kırılan direkleri yenilemek,

g) Şefliğince bildirilen her türlü arıza, bakım çalışmalarında elektrikli manevraları yapmak,

h) Oluşabilecek arızalara anında müdahale etmek. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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