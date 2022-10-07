Katrak Makinesi Operatörü (Mermer) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Katrak Makinesi Operatörü (Mermer) görev tanımı nedir, Katrak Makinesi Operatörü (Mermer) ne iş yapar, Katrak Makinesi Operatörü (Mermer) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Katrak Makinesi Operatörü (Mermer) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Katrak Makinesi Operatörü (Mermer) Tanımı;

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Katrak Makinesi Operatörü (Mermer) Maaşı Ne Kadar? 2022 Katrak Makinesi Operatörü (Mermer) Maaşları

Katrak Makinesi Operatörü (Mermer) maaşı ortalama aylık 6600 _TL’dir. En düşük Katrak Makinesi Operatörü (Mermer) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7700 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Katrak Makinesi Operatörü (Mermer) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8112.18

Meslek Adı :

Katrak Makinesi Operatörü (Mermer)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Madencilik Ve Mineral İşleme Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Mineral Ve Taş İşleme Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Katrak makinesini kullanarak düzgün mermer blokların istenilen ebatlarda kesim işlemini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kalite Kontrol Mermer, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Katrak makinesini kullanıma hazırlamak, b) Makinenin ayarlarını yapmak,

c) Düzlemi gerekli yüksekliğe uygun ayarlamak,

d) İstenilen ebatlarda plakalar halinde mermer bloğu kesmek,

e) Kesilen plakaları bir sonraki işleme göndermek,

f) Makinenin su girişini kontrol etmek,

g) Makinede meydana gelen arızaları ilgili yöneticisine bildirmek,

h) Makinenin basit bakım ve onarımlarını yapmak,

i) Çalışma alanının ve makinenin temizliğini yapmak,

j) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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