Kauçuk Hortum Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kauçuk Hortum Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) görev tanımı nedir, Kauçuk Hortum Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) ne iş yapar, Kauçuk Hortum Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kauçuk Hortum Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kauçuk Hortum Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) Tanımı;

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Kauçuk Hortum Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) Maaşı Ne Kadar? 2022 Kauçuk Hortum Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) Maaşları

Kauçuk Hortum Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) maaşı ortalama aylık 6600 _TL’dir. En düşük Kauçuk Hortum Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7700 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kauçuk Hortum Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8141.24

Meslek Adı :

Kauçuk Hortum Üretim Operatörü (Ekstrüzyon)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kauçuk, Plastik Ve Kağıt Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Kauçuk Ürünleri Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kauçuk Hortum Üretim Operatörü (Ekstrüzyon); İş sağlığı ve güvenliği ile çevre korumaya ilişkin önlemleri uygulayarak kalite gereklilikleri çerçevesinde; ekstrüzyon yöntemini kullanarak kauçuk hortum üretmek için gerekli üretim öncesi hazırlıkları yapan, üretimi gerçekleştiren ve üretim sonrası ürünün nihai hale getirilmesi için gerekli son uygulamaları yapan ve mesleki gelişim faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kauçuk Hortum Üretim Operatörü (Ekstrüzyon);İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği (İSG) ile çevre koruma önlemlerini uygulamak,

b) Kalite gerekliliklerini uygulamak,

c) Üretim öncesi hazırlıkları yapmak,

d) Ekstrüzyon yöntemi ile üretim yapmak,

e) Üretim sonrası işlemleri yapmak,

f) Mesleki gelişim faaliyetlerini yürütmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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