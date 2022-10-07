Kauçuk Kalandır Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kauçuk Kalandır Makinesi Operatörü görev tanımı nedir, Kauçuk Kalandır Makinesi Operatörü ne iş yapar, Kauçuk Kalandır Makinesi Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kauçuk Kalandır Makinesi Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kauçuk Kalandır Makinesi Operatörü Tanımı;

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Kauçuk Kalandır Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Kauçuk Kalandır Makinesi Operatörü Maaşları

Kauçuk Kalandır Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 6100 _TL’dir. En düşük Kauçuk Kalandır Makinesi Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6700 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kauçuk Kalandır Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8141.11

Meslek Adı :

Kauçuk Kalandır Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kauçuk, Plastik Ve Kağıt Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Kauçuk Ürünleri Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Silindiraj usulüyle tabaka halinde kauçuk veya kauçuklanmış kumaş imal eden bir makineyi çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kauçuk Kalandır Makinesi Operatörü İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Makine silindirlerinin sıcaklığını eliyle dokunarak veya kauçuğun reaksiyonuna bakarak anlayıp buhar valflarını ayarlamak suretiyle silindirin sıcaklığını düzenlemek,

b) El çarklarını çevirerek kalınlık göstergesini ayarlamak,

c) El çarklarını çevirerek kalınlık göstergesini ayarlamak,

d) Makineyi çalıştırıp kauçukla besler, gerekirse kumaşı silindirle arasından geçirmek,

e) Makineden çıkan mamulün kalınlığını bir aletle ölçerek gerekli ayarları yapmak,

f) Makineye malzeme dolduran ve boşaltan yardımcı işçilere nezaret etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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