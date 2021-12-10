Kauçuk Kalıp Presi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Kauçuk Kalıp Presi Operatörü görev tanımı nedir, Kauçuk Kalıp Presi Operatörü ne iş yapar, Kauçuk Kalıp Presi Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kauçuk Kalıp Presi Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kauçuk Kalıp Presi Operatörü Tanımı;

Yumuşak ve ham kauçuğu bir kalıp içinde buhar hararetiyle vulkanize eden ve şekillendiren bir makineyi çalıştıran kişidir.

Kauçuk Kalıp Presi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Kauçuk Kalıp Presi Operatörü Maaşları

Kauçuk Kalıp Presi Operatörü maaşı ortalama aylık 4.800 - TL’dir. En düşük Kauçuk Kalıp Presi Operatörü maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 6.700- TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kauçuk Kalıp Presi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Kauçuk Kalıp Presi Operatörü Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Kauçuk Kalıp Presi Operatörü Ne İş Yapar?

Kauçuk Kalıp Presi Operatörü İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Ham kauçuğu kalıbın alt ve üst mastarları arasına koymak,

b) Kalıbı presin altına yerleştirmek,

c) Valfı açarak şahmerdanı kalıbın üzerine indirip bir yandan basınç tatbik ederken bir yandan da buhar vermek,

d) Belirli bir zaman sonra kalıbı presten alıp mastarı açıp şekillenen kauçuğun maşa veya elle çıkarmak,

e) Kauçuğun kalıp içine enjekte edildiği bir presi de çalıştırabilir. Dış Lastik Kalıpçısı (8231.04) hariçvb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Kauçuk Kalıp Presi Operatörü Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kauçuk, Plastik Ve Kağıt Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Kauçuk Ürünleri Makine Operatörleri

Kauçuk Kalıp Presi Operatörü Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Kauçuk Kalıp Presi Operatörü mesleğinin meslek kodu 8141.12 olarak belirlenmiştir

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