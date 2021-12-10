Kauçuk Yoğurucu Maaşı Ne Kadar? 2021 Kauçuk Yoğurucu Maaşları ve İş İlanları

Kauçuk Yoğurucu görev tanımı nedir, Kauçuk Yoğurucu ne iş yapar, Kauçuk Yoğurucu olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kauçuk Yoğurucu mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kauçuk Yoğurucu Tanımı;

Ham kauçuk veya kauçuk bileşimlerini yoğuran, karıştıran veya ısıtan bir makineyi çalıştıran kişidir.

Kauçuk Yoğurucu Maaşı Ne Kadar? 2021 Kauçuk Yoğurucu Maaşları

Kauçuk Yoğurucu maaşı ortalama aylık 4.500- TL’dir. En düşük Kauçuk Yoğurucu maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 6,750 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kauçuk Yoğurucu iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Kauçuk Yoğurucu Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Kauçuk Yoğurucu Ne İş Yapar?

Kauçuk Yoğurucu İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Makinenin silindir sıcaklığını düzenlemek için buhar ve su valflarını ayarlayıp eliyle dokunarak sıcaklığı yoklamak,

b) Makineyi çalıştırıp malzemeyi silindirlere sürerek sıkılıp yoğrulmasını sağlamak,

c) Makinenin üzerinde bulunan ve silindire yapışan kauçuk tabakasını sıyıran yassı bıçağı ayarlayıp veya yapışan kauçuğu elle sıyırmak,

d) Yoğurma, karıştırma veya ısıtma işlemini tamamlamak için lüzumu kadar kauçuk tabakasını katlayıp tekrar makine silindirlerine sürmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Kauçuk Yoğurucu Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kauçuk, Plastik Ve Kağıt Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Kauçuk Ürünleri Makine Operatörleri

Kauçuk Yoğurucu Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Kauçuk Yoğurucu mesleğinin meslek kodu 8141.13 olarak belirlenmiştir

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