Kavurucu (Kakao) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kavurucu (Kakao) görev tanımı nedir, Kavurucu (Kakao) ne iş yapar, Kavurucu (Kakao) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kavurucu (Kakao) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kavurucu (Kakao) Tanımı;

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Kavurucu (Kakao) Maaşı Ne Kadar? 2022 Kavurucu (Kakao) Maaşları

Kavurucu (Kakao) maaşı ortalama aylık 6700 _TL’dir. En düşük Kavurucu (Kakao) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7900 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kavurucu (Kakao) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8160.56

Meslek Adı :

Kavurucu (Kakao)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Dönen sıcak bir silindirde kakao tohumunu kavuran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kavurucu (Kakao) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Silindire kakao tohumu doldurarak makineyi çalıştırmak,

b) Isıtma mekanizmasını gereğine göre ayarlayarak kavrulma işlemini gözlemek,

c) Kavrulma sırasında tadına bakmak, koklamak ve elleriyle yoklamak suretiyle kavrulmanın yeterliğine karar vermek,

d) Kavrulmuş kakaoyu soğutma tablalarına boşaltmak,

e) İçinde kakao tohumlarının kırılıp kabuk ve kepeklerinin ayrıldığı bir makineyi de kullanabilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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