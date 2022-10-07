Kavurucu (Kimyasal Ve İlgili İşlemler) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kavurucu (Kimyasal Ve İlgili İşlemler) görev tanımı nedir, Kavurucu (Kimyasal Ve İlgili İşlemler) ne iş yapar, Kavurucu (Kimyasal Ve İlgili İşlemler) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kavurucu (Kimyasal Ve İlgili İşlemler) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kavurucu (Kimyasal Ve İlgili İşlemler) Tanımı;

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Kavurucu (Kimyasal Ve İlgili İşlemler) Maaşı Ne Kadar? 2022 Kavurucu (Kimyasal Ve İlgili İşlemler) Maaşları

Kavurucu (Kimyasal Ve İlgili İşlemler) maaşı ortalama aylık 6600 _TL’dir. En düşük Kavurucu (Kimyasal Ve İlgili İşlemler) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7700 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kavurucu (Kimyasal Ve İlgili İşlemler) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8131.11

Meslek Adı :

Kavurucu (Kimyasal Ve İlgili İşlemler)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kimyasal Ve Fotoğrafik Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Kimyasal Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kireç, alçı, sülfür, odun ve kemik gibi maddeleri kurutmak, bir özellik vermek veya kimyasal bir değişikliğe maruz bırakmak üzere ocaklarda, fırınlarda veya benzeri yerlerde ısıtıp veya açık aleve tutan kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Kavurucu (Kimyasal ve İlgili İşlemler) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Isıtılmış silindir, ocak, fırın veya benzeri cihazları elle veya mekanik doldurma aletleriyle doldurmak,

b) Malzemenin tamamen ve aynı derecede hararete maruz kalacak şekilde yayılıp istiflenmesini sağlamak,

c) Harareti kumanda cihazlarıyla düzenleyip malzemenin doğru bir ısı derecesinde bulundurulmasını sağlamak,

d) Isıyı, zaman ve diğer ölçü aletlerini gözleyip, gereken zamanlarda testler yaparak işlemin bitimine karar verip, ısıyı keserek fırını boşaltmak,

e) Fırının veya yapılan işlemin tipine göre ayırt edilebilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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