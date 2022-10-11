Kaya Kamyonu Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kaya Kamyonu Operatörü görev tanımı nedir, Kaya Kamyonu Operatörü ne iş yapar, Kaya Kamyonu Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kaya Kamyonu Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kaya Kamyonu Operatörü Tanımı;

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Kaya Kamyonu Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Kaya Kamyonu Operatörü Maaşları

Kaya Kamyonu Operatörü maaşı ortalama aylık 6550 _TL’dir. En düşük Kaya Kamyonu Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7600 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kaya Kamyonu Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8332.14

Meslek Adı :

Kaya Kamyonu Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sürücüler Ve Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Grubu :

Ağır Yük Kamyonu Ve Otobüs Sürücüleri

Meslek Birim Grubu :

Ağır Yük Taşıtları Ve Kamyon Sürücüleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Kaya Kamyonu Operatörü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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