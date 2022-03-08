Kaya Ve Kil Öğütme İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Kaya Ve Kil Öğütme İşçisi maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Kaya Ve Kil Öğütme İşçisi pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Kaya Ve Kil Öğütme İşçisi nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Kaya Ve Kil Öğütme İşçisi olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Kaya Ve Kil Öğütme İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Kaya Ve Kil Öğütme İşçisi Maaşları

Kaya Ve Kil Öğütme İşçisi maaşı ortalama olarak aylık 6076,5_TL'dir. En düşük Kaya Ve Kil Öğütme İşçisi maaşı 4253_TL, En yüksek ise 7900_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kaya Ve Kil Öğütme İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8181.44

Meslek Adı :

Kaya Ve Kil Öğütme İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Diğer Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Cam Ve Seramik Tesis Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Seramik ve aşındırıcı maddeler imalinde kullanılmak üzere içinde büyük kaya veya kil parçalarının kırılıp parçalanarak ince bir halde makineyi işleten kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kaya ve Kil Öğütme İşçisi İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Makineyi çalıştırıp hammaddenin bir konveyör veya işçi tarafından makineye verilmesine nezaret etmek,

b) Çok büyük parçaları bir balyoz veya küsküyle kırmak,

c) Makine ağzında tıkanan malzemeyi demir bir çubukla gevşetip açmak ve makinenin içine akarak tozları bastıran suyun vanasını ayarlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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