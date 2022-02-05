Kaynak Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Kaynak Teknisyeni maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Kaynak Teknisyeni pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Kaynak Teknisyeni nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Kaynak Teknisyeni olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Kaynak Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 Kaynak Teknisyeni Maaşları

Kaynak Teknisyeni maaşı ortalama olarak aylık 5126,5_TL'dir. En düşük Kaynak Teknisyeni maaşı 4253_TL, En yüksek ise 6000_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kaynak Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3119.61

Meslek Adı :

Kaynak Teknisyeni

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Yaşam Bilimleri Teknisyenleri Ve İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Elektrik ark kaynağında farklı elektrotlarla çeliklerin ve çelik olmayan metallerin kaynaklarını, tig kaynak tekniklerini, toz altı kaynak tekniklerini, büyük çaplı boruların kaynatılması tekniklerini, uygulama becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kaynak Teknisyeni; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Teknik resim çizmek

, b) Soğuk şekillendirme işlerini yapmak,

c) Oksi-gaz ile kaynak dikişi çekmek

d) Oksi-gaz ile küt ek kaynağı, yatay köşe kaynaklarını, küçük çaplı boruların ve profillerin yatayda yapmak kaynağını yapmak

e) Oksi-gaz ile kesme yapmak

f) Elektrik ark kaynağı ile kaynak dikişi çekmek

g) Elektrik ark kaynağı ile küt ek ve bindirme kaynağı ,yatay köşe kaynaklarını, yatay konumda kalın parçaların kaynağını yapmak

h) Elektrik ark kaynağı ile küçük çaplı boruların ve profillerin yatayda kaynağını yapmak

i) Elektrik direnç kaynağı ile sac ve yuvarlak malzemelerin direnç kaynağını yapmak

j) Elektrik ark kaynağı ile çeşitli dolgu kaynakları yapmak

k) Elektrik ark kaynağı ile dik pozisyon kaynaklarını yapmak

l) Elektrik ark kaynağı ile yan ve tavan pozisyon kaynaklarını yapmak

m) Tozaltı kaynağı ile çeliklerin kaynağını yapmak

n) TIG kaynağı ile çeşitli metallerin kaynağını yapmak

o) MIG kaynağı ile çeşitli metallerin kaynağını yapmak

p) MIG-MAG ile küt ek kaynağı köşe kaynağı küt boru ve profil pozisyon kaynakları kaynağı yapmak

q) Çatlamış ve kırılmış dökme demirlerin kaynağını yapmak

r) Malzeme muayene yöntemlerini bilmek ve uygulamak, s) Sertlik ölçme işlerini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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