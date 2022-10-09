Kaytan İşçisi (Makine İle) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kaytan İşçisi (Makine İle) görev tanımı nedir, Kaytan İşçisi (Makine İle) ne iş yapar, Kaytan İşçisi (Makine İle) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kaytan İşçisi (Makine İle) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kaytan İşçisi (Makine İle) Tanımı;

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Kaytan İşçisi (Makine İle) Maaşı Ne Kadar? 2022 Kaytan İşçisi (Makine İle) Maaşları

Kaytan İşçisi (Makine İle) maaşı ortalama aylık 6350 _TL’dir. En düşük Kaytan İşçisi (Makine İle) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7200 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kaytan İşçisi (Makine İle) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8159.07

Meslek Adı :

Kaytan İşçisi (Makine İle)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kaytan ören bir makineyi çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kaytan İşçisi(Makine ile) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kullanacağı iplik bobinlerini seçip, bobinlerdeki iplikleri makaralara sararak makine üzerine takmak,

b) Kaytan ortasından geçecek olan iplik makaralarını makine üzerindeki yerlerine yerleştirmek,

c) Makaralarda sarılı olan ip uçlarını bulup birbirine bağlayarak; makineyi çalıştırmak,

d) Örülen kaytanın ucunu merdaneler üzerinden alarak kovan içersine bırakarak, makinenin çalışmasını ve örülmekte olan kaytanı kontrol etmek,

e) Kopan iplik uçlarını bağlayarak; boşalan iplik makaralarının yerine dolularını takmak,

f) Örülen kaytanı çıkartıp; makineyi temizlemek,

g) Makinenin bakım ve onarımını yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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